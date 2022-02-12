США начали эвакуацию с Украины дипломатов, не занимающих важных должностей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Государственный департамент США начинает эвакуацию американских дипломатов, работающих в Киеве, в связи с угрозой начала военных действий, сообщило посольство США на Украине в твиттере.

"Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критические должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства, Госдеп и персонал США по всему миру продолжат дипломатические усилия и помощь для поддержки безопасности и демократии на Украине.

Бюро консульских дел США также сообщает, что с воскресенья, 13 февраля, Госдеп приостанавливает оказание консульских услуг в посольстве США в Киеве.

"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", - подчеркивается в сообщении.