Поиск
Лыжные гонки10:30Женщины. Финал  Россия Германия ШвецияПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Четвертьфинал Россия - Швейцария 2:4Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
на 12.02В России 13 935 560+203 766В мире 408 455 835+2 405 832

Власти США вывезут большинство сотрудников своих посольства на Украине

Власти США вывезут большинство сотрудников своих посольства на Украине
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в субботу распространил распоряжение о выезде с Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.

"12 февраля 2022 года Госдепартамент распорядился о выезде (с Украины - ИФ) большинства сотрудников посольства США в Киеве по прямому найму из-за сохраняющегося риска вооруженных действий со стороны России", - говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте бюро госдепа США по консульским вопросам.

Ранее в твиттере посольства США на Украине появилось сообщение о том, что госдеп приказал выехать из посольства в Киеве дипломатам, которые не занимают важных должностей.

А с воскресенья, 13 февраля, Госдеп приостанавливает оказание консульских услуг в посольстве США в Киеве.

"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", - подчеркивалось в сообщении.

Как отмечается, граждане США смогут получить эти услуги в американских посольствах соседних стран.

Кроме того, в случае, если кому-либо из американцев требуется на Украине чрезвычайная помощь, им нужно заполнить онлайн-форму на сайте бюро и ожидать ответа Госдепа. Такую анкету следует заполнить и тем гражданам США, кто "остается на Украине и не собирается покидать страну незамедлительно, как это рекомендуется".

США Украина

Новости по теме

Новости

Пригожин потребовал удалить заявления ЕС о его связи с "группой Вагнера" через суд

Россия оптимизирует штат ряда своих загранучреждений на Украине

Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта

Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 408,4 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 408,4 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 12 февраля

Союзники по НАТО скептически восприняли заявления Байдена о дате "вторжения" РФ на Украину

Союзники по НАТО скептически восприняли заявления Байдена о дате "вторжения" РФ на Украину

Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ

Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ
Пандемия коронавируса

Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

CNN сообщил о решении Пентагона направить еще 3 тыс. десантников в Польшу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });