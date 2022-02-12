Лавров и Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В субботу по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена, сообщил МИД России.

"Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Как отметил глава российского МИД, "реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей". Согласно сообщению, "было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег". Лавров "напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике".

Главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.