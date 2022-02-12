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РФ скоро объявит о своих действиях после анализа ответов США и НАТО на ее предложения

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время объявит, какие действия намерена предпринять после анализа ответов США и НАТО на ее предложения по гарантиям безопасности, заявили в Кремле.

"Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий, и об этом будет объявлено в ближайшее время", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов РФ и США.

Таким образом он ответил на вопрос, обозначила ли Россия, что она намерена делать в случае провокации украинских властей в отношении Донбасса.

По словам Ушакова, вопрос о действиях Россия в случае, если Киев пойдет на провокацию в отношении Донецка и Луганска, в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждался.

"Мы, прежде всего, сделали акцент на том, что мы рассмотрим те соображения, которые были выдвинуты сегодня Байденом, - сказал Ушаков.

При этом Ушаков отметил, что высказанные президентом США в ходе телефонного разговора предложения "во многом совпадают с содержанием переданных нам натовского и американского ответов".

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся вечером в субботу по инициативе американской стороны. Президенты РФ и США общались чуть больше часа.

Согласно заявлению Белого дома, в ходе беседы Байден заявил Путину, что Вашингтон готов как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к иным сценариям, а также предупредил, что "если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, то США вместе с союзниками и партнерами ответят решительно, и для России будут быстрые и серьезные последствия".

США Россия Украина Донбасс

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