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Премьер-министр Украины предостерег от панических настроений

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал население страны не поддаваться панике, сохранять доверие к своему государству и армии.

В своем видеообращении, обнародованном в субботу, Шмыгаль заявил, что против Украины ведется гибридная война. "Самым страшным" из элементов такой войны он назвал "дезинформацию с нагнетанием паники".

"Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага являются подарком. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что Вооруженные силы Украины полностью готовы к защите страны в любой момент и обеспечены всем необходимым, от топлива до вооружений.

Он заявил также, что Украина уверенно чувствует себя и в экономической сфере. "Реальных макроэкономических причин для дестабилизации курса гривны не существует. Давайте не создавать их сами", - сказал Шмыгаль.

"Доверяйте своему государству, доверяйте своей армии, верьте в Украину", - призвал премьер.

Украина

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