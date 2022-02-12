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Ушаков заявил, что США через СМИ "раздувают истерию" вокруг "вторжения" РФ на Украину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США искусственно нагнетают напряженность в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Факты такие, что как бы американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения (на Украину - ИФ), называют даже даты этого вторжения. А параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых армейских инструкторов. То есть под аккомпанемент вот этих утверждений создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил", - заявил Ушаков журналистом в субботу по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, "вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность". "Последние дни, часы ситуация просто доведена до абсурда", - отметил Ушаков.

"Американцы выбирают такой путь. Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать в средства массовой информации заведомо ложную информацию о наших российских намерениях", - заключил Ушаков.

Страны Запада обеспокоены наращиванием российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин

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