Путин и Лукашенко обсудили реакцию Запада на российские инициативы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону в субботу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко двустороннюю повестку и реакцию Запада на российские инициативы.

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Условлено о дальнейших личных контактах.