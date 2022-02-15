Путин в целом одобрил ответ Москвы США и НАТО по гарантиям безопасности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он, в принципе, одобрил, и которые будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневым Рау.

По словам министра, предложения, которые перечислены в ответе РФ, "конечно же важны в качестве практических шагов по деэскалации".

"Но эти шаги будут эффективными, если под них будет подведен прочный правовой фундамент и прежде всего в том, что касается толкования принципа неделимости безопасности, который наши западные коллеги бессовестно передергивают, трактуют его исключительно как свободу выбора военных альянсов", - подчеркнул Лавров.

Накануне Лавров на встрече с Путиным сообщил, что МИД РФ подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. "Он сформулирован на десяти страницах", - сказал российский министр.

По его словам, ответы, полученные на запрос России по трактовке принципа неделимости безопасности, были неудовлетворительны, Москва будет и дальше добиваться конкретной реакции от каждой страны в национальном качестве.

Лавров на встрече с Путиным также заявил, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.