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Байден и Путин начали телефонную беседу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в субботу начали телефонный разговор, передает Белый дом.

"Телефонный разговор президента Байдена с российским президентом Путиным начался в 11:04 по восточному времени (19:04 по московскому времени)", - говорится в сообщении Белого дома, переданном американским СМИ.

Как сообщил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, звонок проходит по запросу американской стороны.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра (в субботу - ИФ) вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал представитель Кремля.

Джо Байден Владимир Путин

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