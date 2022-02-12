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Путин и Байден проговорили чуть более часа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили в субботу вечером телефонный разговор, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

По их данным, разговор закончился в 20:06 по московскому времени и продлится чуть больше часа.

Пресс-релиз по итогам разговора Белый дом пока не распространял.

Как сообщил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, звонок проходит по запросу американской стороны. "Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра (в субботу - ИФ) вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал представитель Кремля.

Джо Байден Владимир Путин Россия США

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