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Против участников "конвоя свободы" в Париже применили слезоточивый газ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на запрет властей и угрозы репрессий за проведение протестного "конвоя свободы" в Париже, десяткам автомашин, кэмпинг-каров и мотоциклов удалось прорваться в субботу на Елисейские поля и блокировать движение вокруг Триумфальной арки, сообщает телеканал France 24.

Корреспондент канала передает с места события, что напряженность между силами правопорядка и протестующими продолжается уже несколько часов. Полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов, эвакуируют их транспортные средства, но те не покидают центр города и продолжают пешую акцию.

Изначальный предмет требований протестующих - отмена введенных во Франции вакцинных пропусков и облегчение антикоронавирусных ограничений. Но требования участников манифестации вышли за эти рамки. Они выступают также против политики президента Эмманюэля Макрона и правительства в целом, за расширение свобод граждан, против удорожания жизни. К рядам участников "конвоя" присоединились представители движения "желтых жилетов".

Для противодействия протестной акции мобилизованы 7,2 тыс. полицейских и жандармов. СМИ сообщают о 44 задержанных и составлении около 340 протоколов на нарушителей запрета на манифестацию.

В то же время в Бельгии федеральная и столичная полиция призвали в субботу потенциальных организаторов и участников "конвоя свободы" соблюдать запрет на проведение автомобильной манифестации в Брюсселе. Этот запрет вступает в силу в ночь на воскресенье и сохранится, по меньшей мере, до 8 утра вторника. Власти согласны на концентрацию автомобилей в предстоящий понедельник, на который организаторы планируют акцию, только на одном из огромных паркингов выставочного парка Хейзел.

СМИ обращают внимание на то, что при этом разрешение на проведение "конвоя" не запрашивалось, и манифестация будет считаться не согласованной с властями. Тем не менее, издан и официальный запрет.

Как разъясняют в Брюсселе, федеральной полиции поручено контролировать автомобильное движение в сторону столицы. На первых порах полицейские будут разъяснять участвующим в акции водителям с помощью листовок, что разрешено, а что - нет. Полиция также может сопровождать колонны. При попытках манифестантов блокировать дороги или прорваться к центру Брюсселя будут применены репрессивные меры, предупреждают правоохранители. Для нарушителей предусмотрены штрафы и привлечения к суду.

Полиция рекомендует населению избегать в понедельник поездок на автомобилях в Брюссель и советуют пользоваться общественным транспортом.

Протесты в Канаде в форме "конвоев свободы", в том числе и в столице страны Оттаве, начались после того, как 15 января правительство обязало всех невакцинированных канадских водителей фур, кто ездит через границу Канады и США, отправляться на карантин по возвращении в Канаду. Со временем канадские дальнобойщики стали требовать вообще отмены всех мер против COVID-19 в их стране.

Акция набрала популярность: водителей фур в Канаде теперь поддерживают и многие другие жители страны. Движение перекинулось на Европу.

Франция Париж Бельгия

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