В протестах против антиковидных мер во Франции поучаствовали 32 тысячи человек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В согласованных властями акциях против санитарных ограничений в связи с пандемией COVID-19 в субботу во Франции участвовали немногим более 32 тысяч манифестантов, сообщает в субботу МВД страны.

В Париже на улицы вышли 7,6 тысячи несогласных с вакцинными пропусками и ограничениями, введенными из-за эпидемиологической обстановки. Кроме этого, манифестанты протестовали против роста цен, в частности, из-за подорожания горючего.

К концу дня МВД насчитало 149 протестных акций по всей Франции.

Помимо этого, состоялась запрещенная властями манифестация в форме автомобильного "конвоя свободы", которая сумела прорваться в Париже на Елисейские поля и вылилась в стычки с полицией.