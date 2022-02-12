В Сенат США внесен законопроект об ответственности Белоруссии за вторжение на Украину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд внес в Сенат США проект "Закона об ответственности Белоруссии за агрессию".

"Сенатор Джеймс Лэнкфорд (представитель республиканцев от штата Оклахома) представил "Закон об ответственности Белоруссии за агрессию", чтобы удержать Белоруссию от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину", - говорится в сообщении на сайте сенатора.

Законопроект предполагает наложение санкций на Белоруссию или любую другую страну, "которая поддерживает продолжающуюся неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины".

Санкции предусмотрены в случаях: участия совместно с Россией во вторжении на Украину; предоставление материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению на Украину; размещение российских войск, участвующих во вторжении на Украину; работа с российским разведывательным сектором во время вторжения на Украину; приобретение или передача летального оружия, которое используется при вторжении на Украину.

"Белоруссия впускает в свою страну тысячи российских военнослужащих к границе с Украиной. США должны дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться на Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции", - прокомментировал Лэнкфорд.

"Легче остановить войну, которая не началась, чем пытаться закончить ее в процессе. Это сильная позиция, которую Америка может занять, чтобы противостоять России и Белоруссии, поскольку они продолжают угрожать независимости Украины", - добавил он.

Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. В Белоруссию из РФ были передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.