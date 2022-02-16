Сенат США поддержит немедленное введение санкций в случае нападения РФ на Украину

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США готов поддержать немедленное введение санкций в отношении России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, заявили лидеры верхней палаты Конгресса и высокопоставленные члены комитетов по вооруженным силам, банковскому делу, международным отношениям и разведке.

"Мы готовы полностью поддержать немедленное введение сильных, надежных и эффективных санкций в отношении России, а также жестких ограничений и контроля за экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнеров в Европе и во всем мире присоединиться к нам", - говорится в заявлении сенаторов.

По их словам, если Москва продолжит "наступление на суверенитет Украины, Россия будет вынуждена заплатить суровую цену".

Сенаторы также подтвердили свою поддержку Украине, включая экономическую помощь, помощь в области безопасности и гуманитарную помощь.

"Не заблуждайтесь: Сенат Соединенных Штатов поддерживает народ Украины и наших союзников и партнеров по НАТО, которым больше всего угрожает российская агрессия. Наши войска готовы усилить оборону наших восточноевропейских союзников, и мы готовы решительно ответить на усилия России по подрыву безопасности Соединенных Штатов внутри страны и за рубежом. Мы также призываем наших союзников присоединиться к нам в укреплении восточного фланга НАТО", - добавили они.

Заявление сделано в связи с тем, что сенаторы не могут согласовать двухпартийный законопроект о санкциях в отношении России в случае ее нападения на Украину, предложенный председателем комитета по международным отношениям демократом Бобом Менендесом.

Республиканцы в Сенате во вторник обнародовали собственный законопроект о санкциях против России.

Законопроект, инициированный главным республиканцем в комитете сената по международным отношениям Джеймсом Ришем и поддержанный 30 сенаторами-республиканцами, предлагает наложить санкции на трубопровод "Северный поток 2" и лишить президента США Джо Байдена возможности отказаться от санкций, если Россия вторгнется на Украину.

Согласно ему, в случае вторжения России на Украину также будут наложены немедленные санкции на российские банки и российских чиновников. Законопроект включает и новую финансовую помощь Украине, ускорение продажи оружия Украине, предоставление Пентагону нового финансирования военных учений в Европе и увеличение финансирования борьбы с российской дезинформацией.

"Хотя "военное" вторжение еще не произошло, есть и другие способы, которыми Россия может напасть на Украину, которые будут разрушительными для украинцев и европейской безопасности в целом", - говорится в заявлении Риша.

Менендес обвинил республиканцев в том, что они выдвинули свой законопроект, "вместо того, чтобы работать над достижением консенсуса по всеобъемлющему двухпартийному предложению, которое продемонстрировало бы единый фронт".

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.