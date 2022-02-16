Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программа 1-е место: Камила ВалиеваПодробнееКонькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

Сенат США поддержит немедленное введение санкций в случае нападения РФ на Украину

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США готов поддержать немедленное введение санкций в отношении России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, заявили лидеры верхней палаты Конгресса и высокопоставленные члены комитетов по вооруженным силам, банковскому делу, международным отношениям и разведке.

"Мы готовы полностью поддержать немедленное введение сильных, надежных и эффективных санкций в отношении России, а также жестких ограничений и контроля за экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнеров в Европе и во всем мире присоединиться к нам", - говорится в заявлении сенаторов.

По их словам, если Москва продолжит "наступление на суверенитет Украины, Россия будет вынуждена заплатить суровую цену".

Сенаторы также подтвердили свою поддержку Украине, включая экономическую помощь, помощь в области безопасности и гуманитарную помощь.

"Не заблуждайтесь: Сенат Соединенных Штатов поддерживает народ Украины и наших союзников и партнеров по НАТО, которым больше всего угрожает российская агрессия. Наши войска готовы усилить оборону наших восточноевропейских союзников, и мы готовы решительно ответить на усилия России по подрыву безопасности Соединенных Штатов внутри страны и за рубежом. Мы также призываем наших союзников присоединиться к нам в укреплении восточного фланга НАТО", - добавили они.

Заявление сделано в связи с тем, что сенаторы не могут согласовать двухпартийный законопроект о санкциях в отношении России в случае ее нападения на Украину, предложенный председателем комитета по международным отношениям демократом Бобом Менендесом.

Республиканцы в Сенате во вторник обнародовали собственный законопроект о санкциях против России.

Законопроект, инициированный главным республиканцем в комитете сената по международным отношениям Джеймсом Ришем и поддержанный 30 сенаторами-республиканцами, предлагает наложить санкции на трубопровод "Северный поток 2" и лишить президента США Джо Байдена возможности отказаться от санкций, если Россия вторгнется на Украину.

Согласно ему, в случае вторжения России на Украину также будут наложены немедленные санкции на российские банки и российских чиновников. Законопроект включает и новую финансовую помощь Украине, ускорение продажи оружия Украине, предоставление Пентагону нового финансирования военных учений в Европе и увеличение финансирования борьбы с российской дезинформацией.

"Хотя "военное" вторжение еще не произошло, есть и другие способы, которыми Россия может напасть на Украину, которые будут разрушительными для украинцев и европейской безопасности в целом", - говорится в заявлении Риша.

Менендес обвинил республиканцев в том, что они выдвинули свой законопроект, "вместо того, чтобы работать над достижением консенсуса по всеобъемлющему двухпартийному предложению, которое продемонстрировало бы единый фронт".

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

США Россия Украина Джеймс Риш

Новости по теме

Новости

Ученые сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

Президент США обратился к россиянам со словами "вы нам не враги"

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

МЧС Украины запросило у НАТО помощь на случай нештатных ситуаций

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Столтенберг предупредил о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР

Лавров надеется, что на Украине не будет повторения опыта ОБСЕ в Косово

Пандемия коронавируса

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });