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Источник сообщил о признаках начала эвакуации наблюдателей ОБСЕ из ДНР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые сотрудники Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, возможно, уезжают из самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка (пригород Донецка - ИФ) в направлении Украины", - пояснил он.

По мнению источника, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из ДНР, так как ранее, как правило, линию соприкосновения пересекали лишь два-три патрульных автомобиля миссии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил о планах Вашингтона вывезти с Украины американских граждан из числа СММ ОБСЕ, задействованных в Донбассе.

ДНР ОБСЕ США

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