В ДНР заявили, что миссия ОБСЕ в Донбассе работает в штатном режиме

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Говорить об эвакуации сотрудников Спецмониторинговой миссии ОБСЕ из Донбасса пока преждевременно, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По состоянию на сегодня мы можем говорить, что работа миссии осуществляется в штатном режиме(...) Каждый день, включая эти выходные, миссия отрабатывает свои мониторинговые задачи", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК, распространённом в воскресенье.

В нем также говорится, что представителям ДНР в СЦКК уже известно о "запланированных пересечениях на ближайшие три дня, которые будут осуществляться в оба направления".

Ранее информированный источник рассказал "Интерфаксу" о пересечении линии соприкосновения большим количеством автомобилей ОБСЕ в направлении Украины в воскресенье утром. По его мнению, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из ДНР.

Телеканал CNN сообщал о намерении Вашингтона отозвать из Украины граждан США, задействованных в наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе.