Несогласованный митинг в Алма-Ате прошел без задержаний

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Несогласованный митинг в память о жертвах январских событий завершается в Алма-Ате спустя два часа, люди покидают площадь Республики.

Участники митинга еще раз прочитали молитву, а активисты выступили с заключительными речами. Полиция никого не задерживала, сотрудники правоохранительных органов следили за безопасностью, но не ограничивали проведение митинга, который не был согласован с властями города.

Ранее в соцсетях бизнесмен Булат Абилов призывал граждан выйти 13 февраля на митинг в память о жертвах январских событий. На площади Республики в воскресенье собрались порядка 500 человек, у некоторых из них были транспаранты и фотографии погибших в ходе январских событий, их имена также были написаны на плакатах. Митинг начался с молитвы и выступления активистов.

Собравшиеся скандировали "Свободу!", призывая власти освободить незаконно задержанных в ходе январских беспорядков граждан. Митингующие также требовали провести справедливое расследование этих событий и выступили против пыток. Участники митинга возложили цветы к монументу Независимости.

Инициатор несогласованного митинга Абилов выдвинул требование отменить закон о первом президенте Казахстана и лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий. Он также предложил переименовать проспект Назарбаева в Алматы в "Кантар" (Январь).

Как сообщалось, правоохранители не ограничивали движение автотранспорта возле площади, оцепления также не было, недалеко дежурили бригада скорой помощи и несколько патрульных машин полиции, однако очевидцы сообщали о перебоях с мобильным интернетом на площади.

Накануне несколько активистов сообщали в социальных сетях, что в субботу к ним приходили сотрудники полиции, которые предупреждали о том, что принимать участие в несанкционированных митингах, незаконно.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город республики - Алматы.

Во время беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих.