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Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Собравшиеся на несанкционированный митинг в Алма-Ате требуют провести справедливое расследование январских событий, они также выдвигают политические требования.

Ранее в соцсетях бизнесмен Булат Абилов призывал граждан выйти 13 февраля к 12:00 по местному времени (09:00 по московскому) на митинг в память о жертвах январских событий. На площади Республики в воскресенье собрались порядка 500 человек, у некоторых из них транспаранты и фотографии погибших в ходе январских событий, их имена также написаны на плакатах. Митинг начался с молитвы и выступления активистов.

Собравшиеся скандируют "Свободу!", призывая власти освободить незаконно задержанных в ходе январских беспорядков граждан. Митингующие также требуют провести справедливое расследование этих событий и выступают против пыток. Участники митинга несут цветы к монументу Независимости.

Инициатор несанкционированного митинга Абилов выдвинул требование отменить закон о первом президенте Казахстана и лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий. Он также предложил переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в "Кантар" (Январь).

Как сообщалось, полиция не препятствует проведению митинга, правоохранители не ограничивали движение автотранспорта возле площади, оцепления также нет, недалеко дежурит бригада скорой помощи и несколько патрульных машин полиции, однако очевидцы сообщают о перебоях с мобильным интернетом на площади.

Накануне несколько активистов сообщали в социальных сетях, что в субботу к ним приходили сотрудники полиции, которые предупреждали о том, что принимать участие в несанкционированных митингах, незаконно.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город республики - Алматы.

Во время беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих.

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