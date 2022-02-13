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Польша сообщила о попытке мигрантов прорваться через границу с Белоруссией

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Попытку силового прорыва границы предприняла группа мигрантов на белорусско-польской границе, сообщили в Погранслужбе Польши в воскресенье.

"Вчера, т.е. 12.02, на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 10 иностранцев. На участке погранзаставы Мельник девять иностранцев (граждане Индии и Афганистана) разрезали колючую проволоку и атаковали камнями патруль", - говорится в сообщении погранслужбы.

С начала года зафиксировано более 1180 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы мигрантами.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией белорусского режима".

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Белоруссия Польша

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