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Десятки нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Погранслужба Польши сообщила о попытке крупной группы мигрантов осуществить силовой прорыв границы, проходившей при поддержке белорусских служб.

"15 февраля польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь 72 человека. На участке погранзаставы Мельник группа из 40 иностранцев при поддержке белорусских служб силой форсировала границу. Все были задержаны. Среди них граждане Сирии, Египта, Йемена, Шри-Ланки и Конго", - говорится в сообщении.

В миреПольша сообщила о попытке мигрантов прорваться через границу с БелоруссиейЧитать подробнее

С начала года зафиксировано около 1,2 тыс. попыток нелегального пересечения мигрантами белорусско-польской границы.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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