ОБСЕ попросит Белоруссию объяснить свою "необычную военную активность"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Страны Балтии сделали запрос председательствующей в ОБСЕ Польше по организации встречи с представителями Белоруссии в связи с военной активностью на территории республики, сообщили в польской миссии в воскресенье.

"Эстония, Латвия и Литва обратились к польскому председательству в ОБСЕ с просьбой провести встречу с Белоруссией и другими заинтересованными государствами в связи с необычными военными действиями", - говорится в сообщении в твиттер-аккаунте председательства Польши в ОБСЕ.

"Встреча будет созвана в понедельник в соответствии с Венским документом", - добавили там.