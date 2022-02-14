Кремль подтвердил скорую встречу Путина и Лукашенко

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле подтверждают, что готовится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, она должна состояться до конца текущей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, будет ли на этих переговорах обсуждаться график вывода российских военных из Белоруссии после учений.

"Не будем забегать вперед. Давайте дождемся встречи. Надеемся, что два президента сделают заявления по итогу их переговоров", - ответил он.

Ранее о скорой встрече с Путиным объявил сам Лукашенко.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело", - сообщил белорусский президент украинскому политику Александру Морозу.

Лукашенко также объяснил, что учения на юге Белоруссии проводятся, чтобы определить, где нужно в стране держать "небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине".

8 февраля Песков говорил, что в Белорусии проходят союзные учения и "естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации".