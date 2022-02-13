В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой до 3,5
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На западе Азербайджана в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 3-3,5.
Как сообщают азербайджанские СМИ, подземные толчки были зафиксированы в городе Гянджа, а также в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Дашкесанском районах.
В свою очередь, центр Республиканской сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана подтвердил, что землетрясение на грузино-армянской границе ощущалось и в западных регионах страны.
В частности, землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось в приграничных районах Азербайджана.