В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой до 3,5

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На западе Азербайджана в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 3-3,5.

Как сообщают азербайджанские СМИ, подземные толчки были зафиксированы в городе Гянджа, а также в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Дашкесанском районах.

В свою очередь, центр Республиканской сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана подтвердил, что землетрясение на грузино-армянской границе ощущалось и в западных регионах страны.

В частности, землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось в приграничных районах Азербайджана.