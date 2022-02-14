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Глава Мюнхенской конференции подтвердил планы российских бизнесменов посетить форум

Многие российские гости отказались от Мюнхенской конференции из-за сложностей с прививками

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Россия отказывается присылать на конференцию своего официального представителя.

"К сожалению, российское правительство отказывается прислать своего представителя", - сказал Ишингер журналистам в Берлине в понедельник.

Вместе с тем, по словам Ишингера, в Мюнхене будут представители российского бизнеса и НКО.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проходит в феврале в отеле Bayerischer Hof, в этом году она состоится c 18 по 20 февраля. В прошлом году из-за пандемии конференция не проводилась.

Ишингер сообщил, что многие российские приглашенные отказались приезжать в Мюнхен из-за сложностей с прививками и необходимостью ежедневно проходить тесты.Он напомнил, что свободно передвигаться в ФРГ могут только граждане, привитые допущенными в ЕС вакцинами. Российские вакцины от коронавируса допуска на европейский рынок не получили.

"Многие россияне отказались потому, что у них нет этой прививки", - сказал Ишингер журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, по этой причине отказался от участия в мероприятии в том числе бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов и сенатор Константин Косачев.

7 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности "ни в каких форматах".

9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские официальные лица в этом году не примут участие в Мюнхенской конференции. "Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность. (...) Интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал", - отметила она.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что в списке участников Мюнхенской конференции по безопасности от РФ были заявлены: председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По словам источников издания, официальной делегации из РФ не будет по двум причинам. Тем, у кого нет признанного в ЕС сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, предложили по приезде в Мюнхен сесть на 6-дневный карантин. В настоящее время ни одна из российских вакцин в ЕС официально пока не зарегистрирована, там также не принимают российских справок о болезни.

Второй причиной источники "Ъ" назвали недовольство Москвы из-за резких политических высказываний Ишингера и его будущего преемника Кристофа Хойсгена.

Вольфганг Ишингер Германия РФ

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