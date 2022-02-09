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Представители РФ не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские официальные лица в этом году не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По информации МИД России, "российские официальные лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности по различным причинам участие принимать не будут", сказала Захарова на брифинге.

"Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность", - отметила она.

По словам Захаровой, "интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал".

"Мы знаем, что и в других незападных столицах испытывают примерно то же самое, что и мы. При желании организационный комитет способен в короткие сроки выправить образовавшийся крен, но это уже вопросы к ним", - заявила официальный представитель МИД РФ.

7 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

"У Путина нет планов участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах", - сказал тогда Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Мария Захарова МИД РФ

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