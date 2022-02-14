Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по консолидации украинского общества", которым объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев. Ранее издание Politico сообщало, что президент США Джо Байден, ссылаясь на данные американской разведки, назвал эту дату днем, когда Россия начнет военные действия против Украины.

Цель нововведения, согласно документу, - усиление консолидации украинского общества, укрепление его устойчивости в условиях роста гибридных угроз.

Согласно обнародованному тексту документа, глава государства поручил поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах и исполнить в 10:00 государственный гимн Украины. Зарубежным дипломатическим учреждениях поручено провести в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

В миреСоюзники по НАТО скептически восприняли заявления Байдена о дате "вторжения" РФ на УкраинуСоюзники по НАТО скептически восприняли заявления Байдена о дате "вторжения" РФ на УкраинуЧитать подробнее

Кроме того, Кабинету министров Украины поручено на однодневный срок утвердить план мер по созданию на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UА.Вместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации в сфере безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности госорганов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Правительству также поручено разработать план мер по ускорению создания и работы системы территориальной обороны, ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Государственным органам поручено обеспечить надлежащее функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнения ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений - применения соответствующих санкций.

12 февраля американское издание Politico со ссылкой на источники из числа официальных лиц сообщило о заявлении президента США Джо Байдена в ходе видеоконференции с союзниками из Евросоюза и НАТО о том, что, по данным американской разведки, Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля.

Россия неоднократно заявляла, что не имеет агрессивных намерений в отношении Украины.

Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину
Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 411,7 млн человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });