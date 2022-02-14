Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по консолидации украинского общества", которым объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев. Ранее издание Politico сообщало, что президент США Джо Байден, ссылаясь на данные американской разведки, назвал эту дату днем, когда Россия начнет военные действия против Украины.

Цель нововведения, согласно документу, - усиление консолидации украинского общества, укрепление его устойчивости в условиях роста гибридных угроз.

Согласно обнародованному тексту документа, глава государства поручил поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах и исполнить в 10:00 государственный гимн Украины. Зарубежным дипломатическим учреждениях поручено провести в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кроме того, Кабинету министров Украины поручено на однодневный срок утвердить план мер по созданию на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UА.Вместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации в сфере безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности госорганов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Правительству также поручено разработать план мер по ускорению создания и работы системы территориальной обороны, ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Государственным органам поручено обеспечить надлежащее функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнения ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений - применения соответствующих санкций.

12 февраля американское издание Politico со ссылкой на источники из числа официальных лиц сообщило о заявлении президента США Джо Байдена в ходе видеоконференции с союзниками из Евросоюза и НАТО о том, что, по данным американской разведки, Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля.

Россия неоднократно заявляла, что не имеет агрессивных намерений в отношении Украины.