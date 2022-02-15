Украинский бизнесмен Ахметов приедет в Мариуполь после критики Зеленского

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля будет находиться в Мариуполе, сообщила "Интерфаксу" в понедельник его пресс-секретарь Анна Терехова.

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", - сказала она.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал украинских бизнесменов и политиков, ранее покинувших страну, вернуться назад в ближайшие 24 часа, поскольку это "важный момент единства".

Кроме того, Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Ранее издание Politico сообщало, что президент США Джо Байден, ссылаясь на данные американской разведки, назвал эту дату днем, когда Россия начнет военные действия против Украины.