В "Татнефти" назвали спор с Украиной исключительно коммерческим

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спор между Украиной и "Татнефтью" - коммерческий, Киев может выйти из этой ситуации, добровольно исполнив решение 2014 года о выплате $173 млн компенсации за потерю доли в "Укртатнафте", заявили в пресс-службе нефтяной компании в ответ на слова министра юстиции Дениса Малюська.

Ранее украинский чиновник в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что дело, рассматриваемое в суде США, используется как инструмент "гибридной войны". "С большой долей вероятности Россия использует это решение как оружие, то есть "Татнефть" не ставит своей целью сто с чем-то миллионов взыскать. Их, скорее, интересует сам процесс нанесения нам разнообразных убытков", - сказал он.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Татнефти", "спор между Украиной и "Татнефтью" является исключительно коммерческим, компания твердо нацелена добиваться исполнения решения международного арбитража, используя для этого все доступные законные методы, в том числе принудительное взыскание через продажу обнаруженных и принадлежащих Украине активов. Сама Украина может достойно выйти из сложившейся ситуации (...) и добровольно исполнить решение Постоянного Арбитражного Трибунала в Гааге № 2008-8".

Компания подчеркивает, что обращалась к Украине с предложением добровольно исполнить решение арбитража.

"Лишь не дождавшись никаких действий от украинской стороны, компания была вынуждена обратиться в другие судебные инстанции. (...) Вместо того, чтобы добровольно исполнить решение арбитража, Украина продолжает нести расходы на судебные тяжбы (...), а заодно использует его в своих политических целях, что мы видим в откровенно абсурдных заявлениях министра юстиции и других официальных лиц государства, которые придумывают "геополитические истории" и "завязки" с другими российскими компаниями для оправдания своих действий, противоречащих решению арбитража", - отмечают в компании.

Украинский министр в том же интервью отмечал, что с исполнением решения международного трибунала есть юридические сложности. В частности, он сетовал, что "Татнефть" пытается признать решение Гаагского суда в нескольких юрисдикциях (в 2017 году "Татнефть" обратилась в суды США, Великобритании и РФ - ИФ), но не на Украине.

"В принципе, если бы они сразу пришли, признали и заявили к исполнению, думаю, что оно уже было бы выполнено. У нас сейчас нет даже процедуры для того, чтобы мы выполнили решение арбитража без его признания на территории Украины", - сказал Малюська.

Ранее со ссылкой на Bloomberg сообщалось, что Украина просит суд США заблокировать ходатайства "Татнефти" о вызове в суд представителей 52 банков в рамках рассмотрения этого дела. По мнению украинской стороны, инициированные "Татнефтью" повестки "являются предлогом для требования конфиденциальной информации в то время, когда Россия собирает войска вдоль границы".

"Заявляя о якобы имеющемся интересе "Татнефти" к информации об обороноспособности Украины, украинские чиновники "забывают" упомянуть, что такие активы, равно как и культурные ценности, по международному праву не подлежат аресту, а любую иную информацию о своих активах Украина могла бы и не раскрывать, внеся залог в пользу суда, чего Украина разумеется не делает", - сказали в ответ представители нефтяной компании.

ЗАО "Укртатнафта" было создано в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций НПЗ принадлежало структурам, близким к "Татнефти", еще 28,7788% - Минземимущества Татарстана. "Татнефть" утратила оперативный контроль над Кременчугским НПЗ в октябре 2007 года, когда возглавлявший "Укртатнафту" в 2003-2004 годах Овчаренко по решению украинского суда о восстановлении в должности вновь приступил к руководству предприятием, тогда как отстраненный руководитель Сергей Глушко заявил о силовом захвате НПЗ.

Затем у предприятия появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и к Александру Ярославскому. В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в ЗАО была практически обнулена, и появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват", - ООО "Корсан".

В связи с захватом ЗАО "Укртатнафта" в мае 2008 года "Татнефть" предъявила иск Украине. В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу российской компании и обязал Украину выплатить компенсацию в размере $112 млн, а также проценты.