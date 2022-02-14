Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг15:05Женщины. Круговой раунд #8 Дания - Россия 10:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

В "Татнефти" назвали спор с Украиной исключительно коммерческим

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спор между Украиной и "Татнефтью" - коммерческий, Киев может выйти из этой ситуации, добровольно исполнив решение 2014 года о выплате $173 млн компенсации за потерю доли в "Укртатнафте", заявили в пресс-службе нефтяной компании в ответ на слова министра юстиции Дениса Малюська.

Ранее украинский чиновник в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что дело, рассматриваемое в суде США, используется как инструмент "гибридной войны". "С большой долей вероятности Россия использует это решение как оружие, то есть "Татнефть" не ставит своей целью сто с чем-то миллионов взыскать. Их, скорее, интересует сам процесс нанесения нам разнообразных убытков", - сказал он.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Татнефти", "спор между Украиной и "Татнефтью" является исключительно коммерческим, компания твердо нацелена добиваться исполнения решения международного арбитража, используя для этого все доступные законные методы, в том числе принудительное взыскание через продажу обнаруженных и принадлежащих Украине активов. Сама Украина может достойно выйти из сложившейся ситуации (...) и добровольно исполнить решение Постоянного Арбитражного Трибунала в Гааге № 2008-8".

Компания подчеркивает, что обращалась к Украине с предложением добровольно исполнить решение арбитража.

ЭкономикаКиев попросил суд США отказать "Татнефти" в вызове 52 банков по делу на $173 млнЧитать подробнее

"Лишь не дождавшись никаких действий от украинской стороны, компания была вынуждена обратиться в другие судебные инстанции. (...) Вместо того, чтобы добровольно исполнить решение арбитража, Украина продолжает нести расходы на судебные тяжбы (...), а заодно использует его в своих политических целях, что мы видим в откровенно абсурдных заявлениях министра юстиции и других официальных лиц государства, которые придумывают "геополитические истории" и "завязки" с другими российскими компаниями для оправдания своих действий, противоречащих решению арбитража", - отмечают в компании.

Украинский министр в том же интервью отмечал, что с исполнением решения международного трибунала есть юридические сложности. В частности, он сетовал, что "Татнефть" пытается признать решение Гаагского суда в нескольких юрисдикциях (в 2017 году "Татнефть" обратилась в суды США, Великобритании и РФ - ИФ), но не на Украине.

"В принципе, если бы они сразу пришли, признали и заявили к исполнению, думаю, что оно уже было бы выполнено. У нас сейчас нет даже процедуры для того, чтобы мы выполнили решение арбитража без его признания на территории Украины", - сказал Малюська.

Ранее со ссылкой на Bloomberg сообщалось, что Украина просит суд США заблокировать ходатайства "Татнефти" о вызове в суд представителей 52 банков в рамках рассмотрения этого дела. По мнению украинской стороны, инициированные "Татнефтью" повестки "являются предлогом для требования конфиденциальной информации в то время, когда Россия собирает войска вдоль границы".

"Заявляя о якобы имеющемся интересе "Татнефти" к информации об обороноспособности Украины, украинские чиновники "забывают" упомянуть, что такие активы, равно как и культурные ценности, по международному праву не подлежат аресту, а любую иную информацию о своих активах Украина могла бы и не раскрывать, внеся залог в пользу суда, чего Украина разумеется не делает", - сказали в ответ представители нефтяной компании.

ЗАО "Укртатнафта" было создано в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций НПЗ принадлежало структурам, близким к "Татнефти", еще 28,7788% - Минземимущества Татарстана. "Татнефть" утратила оперативный контроль над Кременчугским НПЗ в октябре 2007 года, когда возглавлявший "Укртатнафту" в 2003-2004 годах Овчаренко по решению украинского суда о восстановлении в должности вновь приступил к руководству предприятием, тогда как отстраненный руководитель Сергей Глушко заявил о силовом захвате НПЗ.

Затем у предприятия появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и к Александру Ярославскому. В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в ЗАО была практически обнулена, и появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват", - ООО "Корсан".

В связи с захватом ЗАО "Укртатнафта" в мае 2008 года "Татнефть" предъявила иск Украине. В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу российской компании и обязал Украину выплатить компенсацию в размере $112 млн, а также проценты.

Украина Татнефть Укртатнафт

Новости по теме

Новости

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });