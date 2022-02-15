США сообщили, что готовы к переговорам с РФ и к другим вариантам развития событий

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США готова к продолжению переговоров с РФ по спорным вопросам, заявила в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы готовы к дипломатии. Дверь на переговоры открыты", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать заявления российской стороны о готовности продолжать диалог.

Жан-Пьер отметила, что по мнению США дипломатия - наилучший вариант решения проблем. Она подчеркнула, что Вашингтон готов и к иным вариантам развития событий. Представитель Белого дома отметила, что США по-прежнему обеспокоены присутствием близ Украины российских войск.

Ранее Пентагон приветствовал заявление Лаврова о возможности урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем. Представитель Госдепа США Нед Прайс в понедельник заявил, что Вашингтон пока "не видит ощутимых признаков деэскалации" на российско-украинской границе.