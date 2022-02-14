Пентагон приветствовал заявление Лаврова о возможности урегулирования ситуации на Украине

В Госдепе пока не видят признаков деэскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон приветствует заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва верит в возможность урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы приветствуем мнения, выраженные министром иностранных дел Лавровым, согласно которым он верит, что все еще есть время и место для дипломатии. Мы с этим согласны. Мы бы хотели, чтобы именно таким образом проходило (урегулирование ситуации - ИФ)", - заявил Кирби в эфире телеканала CNN.

Кирби отметил, что Вашингтон рассчитывает добиться деэскалации. "Мы определенно не хотим войны, мы очень стараемся предотвратить войну", - подчеркнул представитель Пентагона.

Со своей стороны, представитель Госдепа США Нед Прайс в понедельник заявил, что Вашингтон пока "не видит ощутимых признаков деэскалации" на российско-украинской границе.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что в Москве расценивают как истерику заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по Украине, считают, что "англосаксам нужна война любой ценой".