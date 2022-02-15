В ДНР заявили о появлении в украинской армии мобильных отрядов со "Стингерами"
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - По данным самопровозглашенной Донецкой народной республики, в украинской армии появилось мобильное подразделение ПВО, вооруженное американскими ПЗРК "Stinger".
"В 1129-м зенитно-ракетном полку (ВСУ) создано специальное мобильное подразделение ПВО ПЗРК "Стингер" на автомобилях "Humvee", - заявила во вторник пресс-служба Народной милиции ДНР.
По данным ведомства, подразделение "будет выполнять задачи в зоне ООС" в Донбассе.