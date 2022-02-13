Украинские военные получили "Стингеры" от Литвы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины получили от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также боеприпасы оборонного назначения.

Как сообщается на сайте министерства обороны Украины, самолет с очередной партией военно-технической помощи приземлился в Украине в воскресенье. Также доставлено военное имущество и снаряжение для обеспечения нужд ВСУ, в частности, бронежилеты.

Ранее расширение военной помощи от Литвы для украинской армии анонсировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В Минобороны напомнили, что в декабре 2021 года Литва передала Украине первую часть военной помощи - партию бронежилетов и баллистических поясов. В 2017 году Литва решила предоставить Украине более 7 тыс автоматов Калашникова и около 2 млн патронов. В 2015-2016 годах Литва передала украинской армии пулеметы, амуницию и 150 тонн снаряжения.