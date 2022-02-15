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Рада призвала РФ отвести войска от украинской границы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

За принятие проекта постановления в целом на заседании Рады во вторник проголосовали 326 народных депутатов.

Согласно проекту, Верховная Рада призывает РФ отвести военные силы и вооружение от границы с Украиной и "вывести их из временно оккупированных территорий", прекратить военные учения в украинских морских акваториях и снять преграды для международной морской торговли.

Международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств адресован призыв Рады "усилить санкционное давление на РФ как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности". Парламент Украины предложил международным организациям и коллегам в иностранных парламентах ускорить предоставление Киеву комплексной, в том числе военной помощи.

Авторами проекта являются председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и вице-спикер Елена Кондратюк.

В тот же день Рада приняла обращение к международному сообществу о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Его поддержали 331 народных депутатов.

Согласно документу, Верховная Рада "решительно осуждает любые попытки РФ легализовать независимость самопровозглашенных образований", призывает международное сообщество "подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее в пределах международно признанных границ, а также не признавать какие-либо решения России, которые будут касаться признания независимости так называемых "Луганской и Донецкой народных республик".

Украина РФ

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