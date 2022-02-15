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Президент РФ заявил, что действия на границе будут зависеть от реальной обстановки

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на вопрос, продолжит ли Россия отвод войск от украинской границы, заявил, что будет действовать по плану, зависящему от реальной обстановки.

"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

При этом Путин заметил: "Кто может ответить на то, как будет складываться эта обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас".

Вместе с тем президент РФ заверил, что Россия "будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем".

"Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов", - сказал Путин.

Он добавил: "Все, по-моему, понятно, ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе (от США и НАТО - ИФ), но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение", - заявил президент РФ.

Владимир Путин Украина

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