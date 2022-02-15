Лавров надеется, что на Украине не будет повторения опыта ОБСЕ в Косово

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что отзыв рядом стран своих представителей из специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине связан с пандемией и отпусками и не станет "спусковым крючком" к агрессии; он также заявил, что не хотел бы видеть на Украине повторения опыта ОБСЕ в Косово.

"Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Потому что зная страны, о которых идет речь, они на самом деле в авангарде этой информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Глава МИД РФ отметил, что не хотел бы видеть повторения опыта ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово, гражданин США Уильям Уолкер "раздул абсолютно лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачак - потом было доказано, что эти мирные жители являются боевиками и погибли в бою".

"Господин Уолкер тогда публично и единолично заявил, что отзывает миссию ОБСЕ из Косово, и по сути дела это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против Югославии", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что надеется на реализацию на практике подхода, изложенного действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, подразумевающего продление мандата миссии.

13 февраля СММ ОБСЕ заявила, что "отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, необходимо покинуть Украину в ближайшие несколько дней".