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Спецмониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила отъезд из Украины ряда членов миссии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спецмониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила выезд из Украины членов миссии, направленных рядом государств-участниц.

В распространенном в воскресенье сообщении миссии отмечается, что "СММ ОБСЕ - это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, которые направляются государствами-участниками ОБСЕ".

"Такая система позволяет государствам-участникам ОБСЕ принимать решения, среди прочего, о передислокации своих командированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы", - сообщает миссия, добавляя, что "отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, необходимо покинуть Украину в ближайшие несколько дней".

В сообщении также говорится, что миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

По данным агентства "Интерфакс", среди стран, отозвавших своих представителей, США и Великобритания.

Ранее CNN со ссылкой на источник написал о том, что граждане США, задействованные в СММ ОБСЕ на Украине, будут отозваны из страны. Источники "Интерфакса" в Донецке рассказали, что в таком случае миссию в Донбассе покинет существенная часть наблюдателей. Утром в воскресенье осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что некоторые сотрудники СММ ОБСЕ, возможно, уезжают из самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Украина ОБСЕ

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