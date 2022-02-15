На западе Казахстана призвали жителей к спокойствию на фоне новых протестов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Аким Мангистауской области (на западе Казахстана) Нурлан Ногаев призвал жителей сохранять спокойствие и проявить терпение на фоне возобновившихся протестов трудовых коллективов ряда организаций.

"В последние дни несколько предприятий в городе Жанаозен остановили работу. Часть сотрудников ставит перед работодателями вопросы повышения заработной платы и другие вопросы. В данное время в Жанаозене находится глава компании "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, который встречается с трудовыми коллективами и разъясняет сложившуюся ситуацию и меры по их решению", - сказал Ногаев в своем видеообращении.

"Понимаю, проблемы имеются. Для их решения нам нужно применять системные подходы, которые прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами. При всем желании, невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей области в нефтегазовую отрасль, но мы должны и будем создавать новые, достойные рабочие места в предприятиях малого и среднего бизнеса, диверсифицировать экономику региона. Ради благополучия народа и страны призываю всех сохранять спокойствие и проявить понимание. Проблемы решатся, но не сразу. Для этого нужно время", - призвал аким.

Он напомнил, что в регионе продолжается работа комиссии по трудоустройству безработных в Жанаозене, достигнута договоренность с нефтегазодобывающей компанией "Озенмунайгаз" трудоустроить 150 безработных и еще 150 человек принять на работу в сервисные учреждения.

"Я призываю работников компании и профсоюзных организаций к конструктивному диалогу с работодателем, нам необходимо решать насущные вопросы за столом переговоров", - сказал Ногаев.

Он призвал жителей не поддаваться "на провокации и не идти на поводу популистских лозунгов и пустых обещаний".

Как сообщалось, жители казахстанского города Жанаозен вновь вышли протестовать на улицы.

По данным СМИ, горожане с конца января собираются перед зданием городской администрации с требованиями о трудоустройстве.

В видеообращении, записанном у акимата Жанаозена 14 февраля, жители призвали отменить мораторий на трудоустройство новых работников в штат нефтегазодобывающей компании "Озенмунайгаз", а также пригласили президента Касым-Жомарта Токаева прибыть в регион для решения проблем жителей.

По данным СМИ, сейчас в Жанаозене бастуют работники нескольких предприятий, требуя улучшить условия труда и повысить зарплату.

8 февраля президент Казахстана на расширенном заседании правительства заявил, что недовольство трудовых коллективов растет. "Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, это нужно говорить открыто. Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться. Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять простым работникам", - сказал Токаев.

Жанаозен стал местом, откуда 2 января протесты по поводу резкого повышения цен на сжиженный газ начали распространяться по всему Казахстану и переросли в беспорядки. Их жертвами, по официальным данным, стали больше 220 человек.