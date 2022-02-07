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По подозрению в причастности к беспорядкам в Казахстане арестованы 467 человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Число арестованных по подозрению в организации беспорядков и терактов во время январских событий в Казахстане составляет 467 человек, сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров.

Об этом он сообщил на брифинге в понедельник. "Мы внимательно изучаем их личности", - отметил Ожаров.

По его словам, среди задержанных были также женщина и девять несовершеннолетних.

Как считает Ожаров, "мирные митинги использовали разные силы". "Очевидно, что действия были скоординированы. По сути, наша страна столкнулась с гибридной атакой", - сказал он.

"Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, вооружили их и координировали их действия. На сегодня задержаны 18 членов ОПГ, 21 лицо имеет судимость за убийства, кражи, грабежи и разбой", - проинформировал он

Ожаров сообщил, что на сегодня среди арестованных 35 членов "запрещенных экстремистских движений". "К примеру, в Алматы задержана группа криминально-ориентированных членов деструктивного течения. При задержании обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению. Они координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая - на площади", - сказал Ожаров.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозен, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город страны - Алма-Ата.

По просьбе главы государства Касым-Жомарта Токаева в страну были направлены силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 19 января миротворцы ОДКБ завершили миссию. В ходе беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 января – 07 февраля 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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