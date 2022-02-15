В Луганске сообщили об убитом украинским снайпером военнослужащем ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате снайперского огня со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 15:00 вооруженные формирования Украины с направления н.п. Орехово открыли снайперский огонь в направлении н.п. Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины не открывали огонь по территории ЛНР с 27 января.