В ЛНР сообщили об ответном огне по украинским позициям

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (НМ ЛНР) открыли ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины после обстрела с украинской стороны, в результате которого погиб боец НМ ЛНР, сообщил журналистам представитель пресс-службы ведомства Антон Мижукис.

"С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь", - сообщил Мижукис во вторник.

По его словам, точные данные о потерях противника в результате ответного огня сил ЛНР устанавливаются.

Ранее во вторник в ЛНР сообщили о гибели военнослужащего Народной милиции в результате снайперского огня со стороны украинской армии.