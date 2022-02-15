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Власти Нью-Йорка уволили менее 1% служащих, которые не подтвердили вакцинацию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Власти Нью-Йорка уволили 1430 сотрудников городских служб из-за невыполнения требования о вакцинации от COVID-19, сообщил офис мэра города.

Это составляет всего менее 1% общего штата городских служб в 370 тыс. человек, уточняет Associated Press.

Уволенные входили в число 4 тыс. сотрудников городских организаций, которым в конце января было направлено требование предоставить подтверждение о получении как минимум двух доз вакцины к 11 февраля. Большая часть отчиталась об этом, в отношении остальных было принято решение об увольнении. Из 1430 потерявших работу 64% пришлось на долю сотрудников департамента образования.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, сотни сотрудников предъявили сертификаты о вакцинации или сделали прививку после предупреждения, поэтому не потеряли работу.

"В период пандемии городские служащие были на передовой. Пройдя вакцинацию, они еще раз показали, что готовы сделать все необходимое, чтобы защитить себя и всех жителей города. Нашей целью всегда была вакцинация, не увольнение", - отметил мэр.

Власти Нью-Йорка ввели одни из самых жестких в США требований относительно вакцинации сотрудников, обязав почти весь штат городских служб сделать прививку, а частных работодателей - обеспечить вакцинацию своего персонала. Для входа в рестораны, тренажерные залы и развлекательные заведения также необходимо показать сертификат о прохождении вакцинации, напоминает Associated Press.

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