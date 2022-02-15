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Шойгу на встрече с Асадом обсудил учение ВМФ и борьбу с террористами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщили в российском Минобороны.

По данным Минобороны, Шойгу проинформировал Асада о проводимом в восточной части Средиземного моря учении Военно-морского флота России.

"В ходе встречи Сергея Шойгу и Башара Асада были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран", - сказали в министерстве.

Ранее во вторник Шойгу проинспектировал российские базы в Сирии - Хмеймим и Тартус. Министр наблюдал за ходом учения ВМФ РФ в Средиземном море, в котором участвуют свыше 15 боевых кораблей и более 30 летательных аппаратов.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Сирия ВМФ РФ Башар Асад

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