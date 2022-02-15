Свыше 15 боевых кораблей задействовали в учениях ВМФ РФ в Средиземном море

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Более 15 боевых кораблей и свыше 30 летательных аппаратов принимают участие в учениях Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ.

"В учении в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, - ракетные крейсера "Варяг" и "Маршал Устинов, фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, главком ВМФ Николай Евменов доложил министру обороны Сергею Шойгу, который во вторник прибыл в Сирию и проинспектировал учения, "о выполнении совместных учебно-боевых упражнений российскими кораблями и самолетами ВКС России по поражению корабельных группировок условного противника".

Кроме того, в ходе учения выполнены стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия, сказали в Минобороны.

"В ходе учения отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней", - сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что основной направленностью этих учений является отработка действий ВМФ и ВКС "по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений".

Россия, как официально сообщалось, направила на эти учения истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3.