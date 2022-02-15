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Сайты Минобороны Украины и ВСУ подверглись DDОS-атаке

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сайты министерства обороны и Вооруженных сил Украины во вторник вечером подвергаются DDОS-атаке, помимо них целью также стали государственные Приватбанк и Ощадбанк, сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDОS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также были атакованы сайты Минобороны и ВСУ", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке во вторник.

Ранее стало известно, что на Украине наблюдаются сбои в работе официального сайта Минобороны и ВСУ, а также сервисов двух госбанков.

Так, при попытке перейти на сайт украинского оборонного ведомства пользователи получают уведомления "Страница недоступна" и "Не удается получить доступ к сайту". Такой же результат пользователи получают при попытке перейти на сайт Вооруженных сил Украины.

Пресс-служба ПриватБанка отрицает наличие перебоев в работе банка и называет сообщения о них "дезинформационными". В Ощадбанке же заявили о том, что уже "устраняют неполадки".

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