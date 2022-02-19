Россия отвергла обвинения в причастности к кибератакам на Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия не причастна к кибератакам на украинские информационные системы, заявили в посольстве России в США.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нейбергер заявила, что российские власти стоят за масштабными кибератаками, совершенными на этой неделе на украинские банки.

"Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Во второй половине дня 15 февраля произошла мощная DDoS-атака на государственные информационные ресурсы Украины, также были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов ПриватБанка и Ощадбанка.

В Нацполиции Украины в связи с кибератаками открыли уголовное производство.