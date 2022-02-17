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Бывший британский вице-премьер получил повышение в Meta

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор Meta Platforms, владеющей Facebook, Instagram и WhatsApp, Марк Цукерберг назначил Ника Клегга президентом Meta по глобальным вопросам, пишет Wall Street Journal.

Клегг с 2018 года работает в Facebook, он сначала был вице-президентом компании по политическим вопросам и коммуникациям. Ранее Клегг был лидером партии либерал-демократов и с мая 2010 по май 2015 года был вице-премьером в правительстве Дэвида Кэмерона. В 2017 году он покинул парламент, затем переехал в США и начал работать в Facebook.

После нынешнего повышения он оказался в Meta на одном уровне с Цукербергом и исполнительным директором Шерил Сэндберг, обращает внимание WSJ. За CEO остается только принятие стратегически важных решений.

Теперь в обязанности Клегга будет входить выбор курса развития Meta и взаимодействие с государственными органами США и иных стран, цитирует Цукерберга WSJ.

"Следующие несколько лет будут критически важными для нашей компании и индустрии, так как сейчас по всему миру создаются новые правила пользования интернетом", - добавила Сэндберг. Она подчеркнула, что "спокойное и принципиальное руководство" Клегга будет ценно для Meta в будущем.

Meta Facebook Ник Клегг Марк Цукерберг Шерил Сэндберг США Великобритания

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