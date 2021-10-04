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Экс-сотрудница Facebook призналась в передаче внутренней документации журналистам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хаген в своем интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS призналась в передаче тысяч страниц внутренней документации компании журналисту из The Wall Street Journal.

Хаген, проработавшая в Facebook 2 года в качестве продукт-менеджера, сообщила, что после того, как поняла, что не может больше доверять компании в вопросе защиты общества, она секретно скопировала десятки тысяч страниц внутренних расследований Facebook. По ее мнению, эти документы доказывают, что компания обманывает общество в том, что она достигает значительных успехов в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией.

Репортер WSJ Джефф Хорвитз, опубликовавший серию разоблачительных статей о Facebook под названием "The Facebook files", в своем твиттере подтвердил, что именно Хагенс была его источником информации.

В своем интервью бывшая сотрудница обвинила компанию в том, что она ставит получение прибыли выше вопросов защиты общества. "Возникали конфликты между тем, что хорошо для компании, и что хорошо для общества. И Facebook снова и снова делал выбор в пользу собственной выгоды", - отметила она.

Хагенс также заявила, что, отменив меры, предотвращающие распространение дезинформации, которые были введены в преддверии президентских выборов в США в 2020 году, компания сыграла определенную роль в захвате Капитолия 6 января. "Как только выборы закончились, они снова вернули все те настройки, которые были раньше, поставив тем самым собственный рост выше безопасности. Это для меня все равно, что предательство демократии", - отметила Хагенс.

Тем не менее она отметила, что она не стремится навредить компании: "Если люди начнут еще больше ненавидеть Facebook из-за того, что я сделала - значит моя миссия провалена. Я верю в правду и примирение - необходимо смириться с реальностью".

В ответ на обвинения, выдвинутые Хагенс, Facebook опубликовал официальное заявление, в котором сказано: "Каждый день нашим командам приходится балансировать между необходимостью защищать право миллиардов людей на свободное выражение себя и необходимостью делать нашу платформу безопасным и позитивным местом. Мы продолжаем бороться с дезинформацией. Заявления о том, что мы поощряем вредоносный контент - это чистая ложь".

В свою очередь, Ник Клегг, возглавляющий отдел по международным связям Facebook, охарактеризовал обвинения Хагенс в том, что компания сыграла роль в захвате Капитолия, как "абсурдные".

Facebook уже на протяжении более года находится в зоне внимания Конгресса в связи с такими вопросами, как нарушение приватности, практика модерирования контента и конкуренция.

Facebook США

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