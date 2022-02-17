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В ОБСЕ насчитали более 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе за сутки

В ОБСЕ насчитали более 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе за сутки
Архивное фото
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) с вечера среды зарегистрировала свыше 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины, заявил в четверг глава миссии Яшар Халит Чевик.

"Между вчерашним вечером и 11:20 по киевскому времени (12:20 по московскому - ИФ) сегодня СММ сообщила о 500 взрывов вдоль линии соприкосновения", - сказал он на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

По его словам, после этого времени сообщалось примерно о 30 взрывах, что может свидетельствовать о снижении напряженности.

Он также сообщил, что утром в четверг СММ обратилась к сторонам конфликта с призывом придерживаться режима прекращения огня.

"Крайне важно немедленно способствовать деэскадации, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации", - добавил он.

Ранее в четверг в Кремле выразили озабоченность обострением ситуации в Донбассе, указав, что давно предостерегали об опасности чрезмерной концентрации украинских военных на линии разграничения.

ОБСЕ Украина Россия Донбасс

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