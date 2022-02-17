Что произошло за день: четверг, 17 февраля

Обещание Лукашенко быть "вечным президентом", высылка заместителя посла США из России и рост напряжённости в Донбассе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения. Президент РФ отметил, что против нелегальных мигрантов и преступных группировок, которые строят на миграции бизнес, должны быть выработаны "самые жесткие меры".

- Россия передала США ответы по гарантиям безопасности. В МИД РФ отметили неготовность США договариваться по этому вопросу и допустили, что могут в связи с этим прибегнуть к "военно-техническим" мерам.

- Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России. Он пробыл в России менее трех лет и имел действующую визу. В посольстве США сочли его высылку необоснованной и пригрозили РФ ответными мерами.

- На линии соприкосновения в Донбассе растет напряжённость. В ОБСЕ насчитали более 500 взрывов вдоль этой линии за сутки. Украинские власти сообщили, что в ДНР из-за обстрелов "со стороны противника" пострадали несколько населенных пунктов, есть раненые, повреждена инфраструктура. В Кремле напомнили об "огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения".

- Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений. В пункты постоянной дислокации вернулись воинские эшелоны с техникой, отрабатывавшие задачи в Крыму, в Курской и Брянской областях. В НАТО не увидели признаков отвода российских войск от границ с Украиной.

- Лукашенко пообещал быть "вечным президентом", если Запад продолжит атаки на Белоруссию. Он также попросил у "старших братьев" в качестве подарка ракетные комплексы "Искандер". А Западу пригрозил размещением в республике не просто ядерного, а "сверхъядерного" оружия.

- Россияне завоевали две медали на Олимпиаде в четверг. Обе медали принесли в нашу "копилку" фигуристки: победительницей личного турнира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебряным призером - Александра Трусова. Камила Валиева заняла четвертое место. Команда ОКР с 26 медалями находится на девятой строчке медального зачета.