Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Российские бомбардировщики Ту-22м3 провели патрулирование в небе над Белоруссией

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Два российских дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили трехчасовое патрулирование воздушного пространства Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость-2022" два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. Продолжительность полета составила около 3 часов", - говорится в сообщении.

"На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России. В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования", - добавили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщало о патрулировании Ту-22М3 воздушного пространства Белоруссии 5 и 8 февраля.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Бомбардировщики относятся к Дальней авиации - воздушному компоненту российской ядерной триады.

Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Россия Белоруссия Минобороны РФ

Новости

В Госдепе сочли, что РФ ищет "подтекст" для нападения на Украину

В ОБСЕ насчитали более 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе за сутки

В ОБСЕ насчитали более 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе за сутки

Замглавы МИД РФ упрекнул Украину в невыполнении Минских соглашений

Зеленский объяснил, что может дать встреча с Путиным

Письменная реакция РФ на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Полный текст

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться
Дипломатическое противостояние

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Польша начала установку ограждения на границе с Белоруссией

Польша начала установку ограждения на границе с Белоруссией

В НАТО не увидели признаков отвода российских войск от границ с Украиной

Пентагон заявил, что РФ в последние дни продолжила наращивать силы близ Украины

Пентагон заявил, что РФ в последние дни продолжила наращивать силы близ Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });