Российские бомбардировщики Ту-22м3 провели патрулирование в небе над Белоруссией

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Два российских дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили трехчасовое патрулирование воздушного пространства Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость-2022" два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. Продолжительность полета составила около 3 часов", - говорится в сообщении.

"На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России. В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования", - добавили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщало о патрулировании Ту-22М3 воздушного пространства Белоруссии 5 и 8 февраля.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Бомбардировщики относятся к Дальней авиации - воздушному компоненту российской ядерной триады.

Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".